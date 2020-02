Bei Lappersdorf Unfall beim Einfahren auf die A93 – 52-Jährige leicht verletzt

Am Mittwoch, 12. Februar, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A93 im Bereich der Anschlussstelle Regensburg-Nord ein Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte verletzt wurde.

Lappersdorf. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin an der vorgenannten Anschlussstelle die A93 in Fahrtrichtung Regensburg befahren. Hierbei übersah sie beim Einfahren auf die durchgehende Fahrbahn einen Sattelzug und es kam zur Kollision. Die 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankhaus eingeliefert werden. Der 38-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.