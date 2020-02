Zeugin beobachtet Diebstahl Mann klaut Holzschlitten, packt ihn ins Auto und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 11. Februar, 17.45 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der nach Verlassen eines Werkmarktes in der Pfingstreiterstraße in Bad Kötzting einen Holzschlitten an sich nahm, ins Auto packte und ohne Licht vom Hof fuhr.