Zeugen gesucht Nach waghalsiger Flucht über die A93 – 33-Jähriger sitzt in U-Haft

Am Mittwoch, 12. Februar, gegen 5 Uhr, versuchten Beamte der PI Regensburg-Nord, in der Drehergasse/Frankenstraße einen mit zwei Personen besetzten, weißen BMW der 1er-Serie zu kontrollieren. Die Anhaltesignale der Polizei wurden missachtet, der Fahrzeugführer erhöhte die Geschwindigkeit und flüchtete die Frankenstraße in westliche Richtung.

Obertraubling. In der Folge kam es zu mehreren riskanten Fahrmanövern wobei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Flucht ging weiter über die Bundesautobahn A93 in Richtung München, der Fahrer verließ an der Anschlussstelle Kumpfmühl die Autobahn und setzte seine Flucht im Stadtgebiet fort. Weiter ging es über Scharmassing und Oberhinkofen, bis er in Piesenkofen ins Schleudern geriet und an einer Mauer zum Stehen kam. Während der gesamten Zeit über hatten mehrere nachfahrende Einsatzfahrzuge der Polizei das Fluchtfahrzeug im Blick. Daher waren die Einsatzkräfte bereits kurz nachdem das Fluchtfahrzeug zum Stehen kam vor Ort.

Der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Cham hatte sich nach dem Stillstand des Fahrzeugs sofort zu Fuß entfernt, konnte aber kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung auf einem Grundstück festgenommen werden. Der Beifahrer, ein 25-jähriger Obertraublinger, stellte sich noch vor Ort der Polizei. Beide Personen blieben unverletzt. An der Mauer sowie am Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen gab der Fahrer an, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen und nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügen würde.

Nachdem mit der Staatsanwaltschaft Regensburg Kontakt aufgenommen wurde, ordnete diese die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter an, der Haftbefehl erließ.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert Personen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Tatverdächtigen gefährdet worden sind oder die Geschehnisse als Zeugen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neutraubling unter der Rufnummer 09401/ 93020 in Verbindung zu setzen.