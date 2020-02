Die Polizei ermittelt Brand in Wohnhaus im Landkreis Cham – Senior (78) tot aufgefunden

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

In einer Wohnung in Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham wurde am Dienstag, 11. Februar, ein 78-Jähriger tot in seiner verbrannten Wohnung entdeckt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.