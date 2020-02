Zeugen gesucht Unbekannter klettert durch Kofferraum in Pkw und klaut Navi und Bargeld

Foto: Dziubalo R.M./123rf.com

Aus einem Pkw, der verschlossen in der Rathaus-Tiefgarage in Nittendorf abgestellt war, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6. Februar auf 7. Februar, ein mobiles Navigationsgerät sowie 20 Euro Bargeld entwendet.