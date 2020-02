Zeugen gesucht Einbruch in Autowerkstatt in Regensburg

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 8. bis 9. Februar, brach ein noch Unbekannter in eine Autowerkstatt in der Donaustaufer Straße in Regensburg ein und erbeutete Autoräder und Werkzeug. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.