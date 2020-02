Anzeige erstattet 22-Jähriger ohne entsprechende Fahrerlaubnis mit Anhänger unterwegs

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 7. Februar, gegen 11.45 Uhr, wurde ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Kleintransporter und Anhänger, von Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Nord in der Frankenstraße in Regensburg zur Kontrolle angehalten.