Sturmtief „Sabine“ Baum in Regensburg entwurzelt – Feuerwehr muss Straße sperren

Foto: Kathrin Lechl

Am Montag, 10. Februar, rückte die Feuerwehr in Regensburg in die Ziegetsdorfer Straße aus. Dort wurde ein Baum aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ entwurzelt und hing über der Straße.