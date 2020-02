Zeugen gesucht Unbekannter fährt gegen Hauseck und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. Februar, in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Bergstraße 1 in Parsberg gegen ein Hauseck und entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl er den Unfallschaden bemerkt haben müsste.