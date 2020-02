Kurioser Unfall Aufregung im „Paradies“ – Navi lotst Busfahrer in brenzliche Situation

Foto: Alexander Auer

Ein halb im Feld, halb in der Luft hängender Linienbus – so etwas hat der Wolfsegger Ortsteil Grabenhäuser noch nicht erlebt. Schuld daran: Wohl das Navigationsgerät des ortsunkundigen Fahrers. Dieser sollte nämlich eigentlich, so zumindest die Beschriftung am Bus, in den Ortsteil Hohenwarth. Nur da kam er nie an.