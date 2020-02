Körperliche Auseinandersetzung Zugeschlagen – mutmaßlicher Täter, Opfer und Zeugen waren fast alle betrunken

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es am frühen Sonntagmorgen, 10. Februar, in der Pestalozzistraße in Wiesau.