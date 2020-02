25.000 Euro Schaden Drei Verletzte bei Auffahrunfall bei Regenstauf

Am Freitagnachmittag, 7. Februar, befuhr eine 30- jährige Hamburgerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße R18 von Regenstauf in Fahrtrichtung Kallmünz. An der Kreuzung bei Eichelberg wollte diese nach links in Richtung Steinsberg abbiegen, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Sattelzugs anhalten.