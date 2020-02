Absolute Fahruntüchtigkeit Betrunkener Rollerfahrer stürzt mehrmals und fährt trotzdem weiter

Am Freitag, 7. Februar, fuhr ein 40-jähriger Rollerfahrer in der Mittagszeit von Hohenfels in Fahrtrichtung Parsberg. Nachdem er aufgrund seiner starken Alkoholisierung sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte, stürzte der Mann mehrmals.