Mehrere Betrugsversuche in Cham 62-Jährige wird Opfer eines Telefonbetrugs

Mehrfach wurde in den letzten Tagen bei verschiedenen Personen in Cham durch einen Anruf versucht, an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Durch Vorspiegelung falscher Tatsachen (sogenannter Enkeltrick) sollte zum Beispiel Geld übergeben werden.