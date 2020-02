Mittelschwer verletzt Mit Auto kollidiert – 54-Jähriger überschlägt sich mit seinem Sitzfahrrad

Mittelschwere Verletzungen zog sich der 54-jährige Fahrer eines Sitzfahrrades am Freitag, 7. Februar, gegen 15.25 Uhr, in Niedergebraching, Gemeindebereich Pentling, zu.

PENTLING. Die Fahrerin eines Renault hatte dem Radfahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, woraufhin sich dieser dann mit seinem Sitzfahrrad überschlug. Der 54-Jährige musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Rad beläuft sich auf circa 150 Euro.