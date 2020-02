Unter Alkoholeinfluss stand ein 70-jähriger Fahrer eines Wohnmobils als es am Donnerstagnachmittag, 6. Februar, auf der Kreisstraße R21 bei Hauzenstein in Wenzenbach zu einem Zusammenstoß mit den Spiegeln mit einem entgegenkommenden VW-Bus kam.

WENZENBACH. Beamte der Polizeiinspektion Regenstauf bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass der 70-jährige Landkreisbewohner unter Alkoholeinfluss stand. Dies führte dazu, dass bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurden.

Der Mann sieht sich nun mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs konfrontiert. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro an den Außenspiegeln.