Glätteunfall auf Steigung Lkw prallt gegen festgefahrenen zweiten Lkw und bleibt auch stecken

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 5. Februar, gegen 12 Uhr, wollte der tschechische Führer eines Lkws auf der Staatsstraße 2140 bei Schneeglätte an einem an einer Steigung festgefahrenen Lkw vorbeifahren. Er geriet ins Rutschen und prallte gegen die Fahrerseite des steckengebliebenen Lkws.