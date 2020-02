Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt ein Fahrzeug auf dem Parkplatz

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

An der linken Fahrzeugseite beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Audi auf einem Schotter-Parkplatz an einer Bildungseinrichtung in der Dr.-Robert-Eckert-Straße in Regenstauf. Hierbei agierte der bislang Unbekannte im Zeitraum von Dienstagabend, 4. Februar, bis Mittwochmorgen, 5. Februar.