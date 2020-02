Zeugen gesucht Einbruch in einen Verbrauchermarkt – Wertbehältnis mit Bargeld geklaut

Ein Verbrauchermarkt im Metzgerweg in Regensburg war in den Nachtstunden des Montags, 3. Februar, Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

REGENSBURG. Am Montag, gegen 3.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Verbrauchermarkt im Metzgerweg in Regensburg ein. Der Dieb entwendete daraus ein Wertbehältnis mit Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Zudem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888. Wer konnte im fraglichen Zeitraum im Bereich des Metzgerwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten?