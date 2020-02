15.000 Euro Sachschaden Lkw-Fahrer übersieht BMW beim Abbiegen

Am Mittwoch, 5. Februar, gegen 12.20 Uhr, bog ein 38-jähriger Lkw-Fahrer im Ortsteil Schafhöfen in Mötzing aus einer Seitenstraße nach links in die Ochsenstraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen BMW-Fahrer.

MÖTZING. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW touchierte anschließend noch einen Telefonmasten. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt, am Lkw und am BMW entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.