Zeugen gesucht Frau erhält anonyme Beschwerde – dann wird ihr Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Montag, 3. Februar, 11 Uhr, bis Mittwoch, 5. Februar, 16 Uhr, die Motorhaube eines in der Hans-Hergert-Straße in Neutraubling geparkten Pkws.

NEUTRAUBLING. Bereits kurz zuvor erhielt die Geschädigte einen anonymen Brief, in dem sich über das Parkverhalten unbegründet beschwert wurde. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der PI Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 9302-0 zu melden.