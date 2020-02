Unfallflucht Geparkte Fahrzeuge angefahren – Verursacher hauen ab

Zweimal beschädigten bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer geparkte Fahrzeug und entfernten sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

REGENSTAUF. In Regenstauf kam es am Dienstag, 4. Februar, in der Zeit zwischen 10 und 10.55 Uhr in der Eichendorffstraße zur Beschädigung eines BMW, der nun an der linken Fahrzeugseite Spuren eines Anstoßes zeigt. Der Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert.



In Lappersdorf wurde ebenfalls ein BMW im Rodauer Weg im Ortsteil Piehlmühle beschädigt. Hier liegt die Unfallzeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, 3. und 4. Februar. Durch den Unfall entstand an dem BMW ein nicht unerheblicher Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizeiinspektion Regenstauf hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder Passanten, die möglicherweise auf Fahrzeuge aufmerksam wurden, die mit den Unfällen in Verbindung stehen könnten, dies der Polizei unter der Telefonnummer 09402/ 9311-0 mitzuteilen.