Zeugen gesucht Einbruch in Geräteschuppen – Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro geklaut

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 4. Februar, in der Zeit von 6 bis 16 Uhr, drangen bisher Unbekannte in einen Geräteschuppen des Kleingartenvereins Donaustauf an der Staatsstraße 2125 ein.

DONAUSTAUF. Dort entwendeten sie einige, teils sehr schwere, Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten dabei auch noch einen Sachschaden.







Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der PI Wörth an der Donau unter der Telefonnummer 09482/ 9411-0 in Verbindung zu setzen.