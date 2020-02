Tragisch Tödlicher Unfall in Regensburg – Motorradfahrer prallt gegen Lichtmasten und wird von einem Taxi überrollt

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwoch, 5. Februar, fuhr gegen 0.35 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer in Regensburg auf der Furtmayrstraße in Richtung Friedenstraße. Auf Höhe Hausnummer 1 kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem im Mittelstreifen befindlichen Lichtmasten. Im Anschluss wurde der 61-jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem entgegenkommenden Taxi erfasst.