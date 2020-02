Zeugen gesucht Weißen BMW in Mintraching geklaut

Am Dienstag, 4. Februar, zwischen 1.30 und 4.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Niedertraublinger Straße in Mintraching, entwendete dort beide Originalschlüssel eines BMW und entfernte sich anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.