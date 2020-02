Zeugen gesucht Einbrecher erbeutet Bargeld und Schmuck im Wert von 10.000 Euro

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Ein unbekannter Täter ging am Montag, 3. Februar, 16.10 bis 18.40 Uhr, ein freistehendes Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Schierling an.