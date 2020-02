Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Polizei kontrolliert schlafende Personen in einem Kleintransporter

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntagmorgen, 2. Februar, gegen 6 Uhr, wurden auf einem Tankstellengelände in Roding zwei schlafende Personen in einem Kleintransporter kontrolliert. Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der im Ergebnis einen Wert im Straftatenbereich erbrachte. Nach durchgeführten Ermittlungen konnte die Fahrereigenschaft zweifelsfrei bestätigt werden.