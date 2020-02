Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt gegen Kleinbus und haut ab

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, 1. Februar, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, am Edeka-Parkplatz in der Schulstraße in Roding. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Opel-Kleinbus, sodass die Heckklappe eingedellt und die hintere Stoßstange verkratzt wurden.