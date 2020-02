1.500 Euro Diebstahlschaden Unbekannter klaut mit Kupfer beladenen Anhänger

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

In der Zeit von Freitag, 30. Dezember 2019, bis Donnerstag, 30. Januar, entwendete ein bisher unbekannter Täter einen mit Kupfer beladenen Anhänger, der auf einem Firmengelände an der Westumgehung in Bad Kötzting abgestellt war.