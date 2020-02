Unfallflucht Unbekannter fährt gegen geparkten Golf und haut ab

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

In der Zeit von Samstag, 1. Februar, 19 bis 21 Uhr, wurde ein brauner Golf, der in Hohenbogenstraße in Rimbach abgestellt war, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.