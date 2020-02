Körperverletzung Unbekannter schlägt 36-Jährigen in einer Diskothek

(Foto: kupparock/123RF)

Am Sonntag, 2. Februar, in den frühen Morgenstunden, wurde ein 36-jähriger Mann in einer Diskothek in der Pfingstreiterstraße in Bad Kötzting von einem bisher Unbekannten geschlagen und anschließend des Lokales verwiesen.