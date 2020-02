Polizei sucht Zeugen Unbekannter beschädigt Pkw – 5.000 Euro Schaden

(Foto: Hannes Lehner)

Massiv beschädigt wurde ein VW Multivan T5, der von seinem Besitzer am Samstag, 1. Februar, gegen 19 Uhr, in Nittendorf im Eichenweg auf dem Parkplatz oberhalb des Sportplatzes abgestellt wurde. Als der Besitzer kurz vor Mitternacht zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite und der Kofferraumdeckel verkratzt worden waren und die Karosserie an mehreren Stellen eingedellt war.