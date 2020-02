1.000 Euro Schaden 15-Jähriger fährt Auto und verursacht Unfall

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 1. Februar, kam es in Regensburg in Stadtamhof zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer touchierte beim Wenden mit einem Pkw ein geparktes Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand.