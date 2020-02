Aquaplaning Unfall auf der A93 – auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Am Samstag, 1. Februar, gegen 20.25 Uhr, war ein 37-jähringer Taxiunternehmer mit seinem Mercedes E 300 auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Ponholz verlor er bei starkem Regen aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über seinen Mercedes, prallte zunächst frontal in Mittelschutzplanke, drehte sich und prallte anschließend mit dem Heck erneut in die Mittelschutzplanke.