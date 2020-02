4.000 Euro Schaden Skoda-Fahrer verursacht Unfall und macht sich aus dem Staub

Am Samstagmorgen, 1. Februar, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Laaber und Nittendorf und wechselte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen von hinten kommenden VW-Fahrer, der trotz Vollbremsung und eingreifenden Bremsassistenten einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden konnte.

LAABER Beide verständigten sich per Handzeichen an der Anschlussstelle Nittendorf abzufahren. Der Skoda-Fahrer überlegte es sich jedoch anders und fuhr weiter. Schließlich fuhr er dann doch an der nächsten Ausfahrt in Sinzing ab, wo es später ein kurzes Wortgefecht gab und der Skoda-Fahrer wiederum weiter fuhr. Der Fahrer konnte schließlich doch noch in Regensburg nach der Anschlussstelle Pfaffenstein gestellt werden und muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort rechnen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.