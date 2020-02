Bargeld und Medikamente geklaut Unbekannte dringen gewaltsam in Apotheke ein

(Foto: janmika/123RF)

Bislang unbekannte Täter drangen mutmaßlich in der Nacht zum Samstag, 1. Februar, gewaltsam in eine Apotheke in Berg bei Neumarkt ein und entwendeten Bargeld und Medikamente. Darüber hinaus entstand nicht unerheblicher Sachschaden an Türen und Inventar.