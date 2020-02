Fahrer leicht verletzt Technischer Defekt – Transporter fängt mitten in Regensburg an zu brennen

(Foto: Luftklick/123rf.com)

Am Samstagnachmittag, 1. Februar, fiel dem Fahrer eines älteren Transporters während der Fahrt auf, dass Qualm aus dem Motorraum seines Fahrzeugs kam. Er konnte seinen Pkw am Dreifaltigkeitsberg in Regensburg anhalten und verständigte die Feuerwehr.