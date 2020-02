Anzeige erstattet Alte Spielsache im Westhafenbecken entsorgt

(Foto: Polizei Bayern)

Am Donnerstag, 30. Januar, gegen 9.15 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen, wie eine 57-jährige Frau in Regensburg beim Westhafenbecken alte Spielsachen in der Donau entsorgte.