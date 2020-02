Ermittlungen in Pentling Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus

(Foto: 123rf.com)

In der Zeit von Mittwoch, 29. Januar, 10 Uhr, bis Freitag, 31. Januar, 9.30 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Großberg in der Heinrichstraße ein.