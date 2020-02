In Dietfurt erwischt Umweltfrevler muss mit Bußgeld rechnen

Im Rahmen einer Umweltstreife konnten Beamte der PI Parsberg im Gemeindebereich Dietfurt einen Umweltfrevler ermitteln.

DIETFURT/LANDKREIS NEUMARKT Dieser hatte scheinbar schon über einen längeren Zeitraum verschiedenste Abfälle in größerer Menge am Waldrand unerlaubt entsorgt und teilweise einfach eine Böschung hinuntergeschoben. Gegen den Verursacher wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was einen Bußgeldbescheid in nicht unbedeutender Höhe seitens der Fachbehörde am Landratsamt zur Folge haben dürfte.