Dreiste Tat in Neumarkt Duo bedrängt 99-Jährige – Bargeld geraubt

Am Freitag, 31. Januar, wurde eine 99-jährige Frau in ihrer Wohnung beraubt.

NEUMARKT Gegen 14 Uhr wurden zwei bislang unbekannte männliche Täter an der Haustür einer hochbetagten Dame in Sulzkirchen vorstellig und fragten nach Essen oder Geld. Nachdem dies seitens der Seniorin abgelehnt wurde, drängten sie die Dame zurück und entwendeten aus einer Geldbörse, in der Küche einen mittleren zweitstelligen Bargeldbetrag. Die eingeschränkt gehfähige Frau blieb soweit unverletzt. Beide Männer waren etwa 30 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/ 5062888 erbeten.