Kontrolle in Schierling Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss – 28-Jähriger wird angezeigt

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Freitag, 31. Januar, um 23.50 Uhr, wurde von einer Polizeistreife in Schierling in der Leierndorfer Straße ein Alfa-Romeo zur Kontrolle angehalten.