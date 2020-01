Grenzwert überschritten Angetrunkener E-Scooter-Fahrer – Polizei stellt Führerschein sicher

Weil er unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter gefahren ist, musste ein 37-jähriger Regensburger seinen Führerschein abgeben.

REGENSBURG Am Freitag, 31. Januar, gegen 4 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Regensburg Süd einen E-Scooter-Fahrer in der Maximilianstraße in Regensburg. Hierbei stellten die Beamten bei dem Regensburger Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille.

Da es sich beim E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten hier die gleichen Alkoholgrenzwerte wie etwa bei einem Pkw. Somit musste der Regensburger eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch wurde sein Führerschein sichergestellt.