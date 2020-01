60.000 Euro Schaden Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn – Kollision zwischen Rettungswagen und Pkw

(Foto: Alexander Auer)

Am Donnerstag, 30. Januar um 14.15 Uhr, war ein Krankenwagen mit einer Patientin bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf Kreisstraße R21 von Regenstauf in Fahrtrichtung Eitlbrunn unterwegs. Auf Höhe der von Autobahnabfahrt der A93 aus Regensburg fuhr der 18-jährige Sanitäter mit dem Krankenwagen bei Rotlicht in die Kreuzung ein und übersah eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Mitsubishi bei Grün von der Autobahn kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.