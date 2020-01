Ermittlungen eingeleitet 26-Jähriger verletzt 20-Jährigen mit einer Schere

Am Freitag, 31. Januar, gegen 0.05 Uhr, kam es in Gleißenberg zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 20 Jahren. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Hierbei griff der Ältere den Jüngeren mit einer Schere an.