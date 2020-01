Weiterfahrt unterbunden 19-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Am Donnerstag, 30. Januar, gegen 14.25 Uhr, unterzog eine Streifenbesatzung der PI Parsberg einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in Dietfurt an der Altmühl einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss stand.