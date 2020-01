Die Polizei bittet um Hinweise Mehrere tote Tiere in einer Grünanlage am Schwabelweiser Weg aufgefunden

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Bereits am 21. Januar fand ein Zeuge in einer Grünanlage am Schwabelweiser Weg einen Müllsack mit Kadavern. Insgesamt befanden sich darin sieben Tiere, die, nach derzeitigen Erkenntnissen, gewaltsam zu Tode gekommen sind.