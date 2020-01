5.500 Euro Schaden Opel-Fahrerin streift Skoda mit gefährlichen Gütern

Am Mittwoch, 29. Januar, gegen 10.40 Uhr, befuhr eine Opel-Fahrerin die Staatsstraße 2326 von Arrach in Richtung Arnbruck. Kurz vor Eck kam sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Skoda samt Anhänger.