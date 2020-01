Lkw-Fahrer haut ab Holztransporter gerammt – 10.000 Euro Schaden

(Foto: massonforstock/123RF)

Am Mittwoch, 29. Januar, kurz vor 16 Uhr, wendete ein Holztransporter in einer Hofzufahrt in der Handelsstraße in Großaign. Aufgrund des Gegenverkehrs musste dieser warten. Ein weiterer Lastwagen mit grauem Planenaufbau, der in Richtung Grenze fuhr, übersah wahrscheinlich die in die Fahrbahn hineinragende und abgesicherte Holzfracht des Transporters und touchierte diese.