Rund 7.000 Euro Schaden Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. Januar, gegen 7.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mini Cooper die Kreisstraße R42 von Fahrtrichtung Brennberg her kommend in Richtung Wiesent. Auf Höhe des Parkplatzes im Waldstück musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 63 Jahre alter Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mini auf.